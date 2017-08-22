"ماكدونالدز" تقفل 169 فرعاً من مطاعمها في الهند

تعتزم "ماكدونالدز" إغلاق 169 من مطاعمها في الهند أي ما نسبته 40% من محالها في البلاد، مع إنهاء عقد التلزيم مع شريكها المحلي، بحسب ما أعلنته سلسلة الوجبات السريعة الأميركية، أمس الاثنين.

وقد يضعف هذا الإقفال المفاجئ بشدة حصص الشبكة العالمية في السوق الهندية، التي تمثل واعدة رغم المنافسة الشديدة فيها.

وكانت أكثرية مطاعم "ماكدونالدز" في نيودلهي قد أقفلت أبوابها قبل عامين، بفعل المعركة بين الشركة العملاقة في مجال الوجبات السريعة وشريكتها الهندية فيكرام باكشي. وقد كانت الأخيرة تشارك "ماكدونالدز" مناصفة في أسهم شركة "كوناوت بلازا ريستورانتس برايفت ليمتد" (سي آر بي إل) التي تدير مطاعم السلسلة في شمال الهند وشرقها.

وقالت "ماكدونالدز" الهند في بيان: "لقد أرغمنا على إنهاء شراكتنا لأن "سي آر بي إل" انتهكت مادياً شروط اتفاقات التلزيم المرتبطة بالمطاعم المعنية".

ويتعين وقف كل مطاعم "ماكدونالدز" التي تديرها "سي بي آر إل" كل أنشطتها في غضون خمسة عشر يوماً. أما مطاعم "ماكدونالدز" في باقي أنحاء البلاد فغير معنية بهذه الإجراءات.

وتعتزم المجموعة العملاقة في مجال مطاعم الوجبات السريعة البحث عن وكيل محلي جديد، غير أن هذا الطلاق يزيد المخاوف لدى "ماكدونالدز" حيال مستقبلها في سوق المطاعم في الهند الآخذة في التوسع.

وكانت "ماكدونالدز - الهند" تشغل حوالي 400 مطعم في 65 مدينة هندية، غير أن حضورها تقلص في مواجهة سلاسل مطاعم عالمية أخرى بينها "دومينوز بيتزا" و"بيتزا هت".

وتشكل الهند بعدد سكانها البالغ 1,25 مليار نسمة، وطبقتها الوسطى الآخذة في الاتساع، بلداً جاذبا بقوة لكبرى الشركات العالمية في قطاع المطاعم.