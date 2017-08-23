خفض رأسمال "ميدغلف للتأمين" بـ600 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" في اجتماعه بتخفيض رأس المال إلى بنسبة 60% إلى 400 مليون ريال بدلا من مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن عدد الأسهم سينخفض من 100 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، على أن يكون التخفيض بواقع 6 أسهم لكل 10 أسهم.

ويرجع تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة، وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات التي تم احتسابها.

وقالت ميدغلف للتأمين إنه لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة.