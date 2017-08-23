شراكة بين Walmart وغوغل ستغير قواعد التسوق الإلكتروني

في سباق للاستحواذ على حصة أكبر في قطاع التجزئة الإلكترونية، أعلنت المتاجر الأميركية الكبرى "وول مارت" عن عقدها شراكة مع "غوغل" تمكنها من منافسة عملاق التسوق الإلكتروني "أمازون".

التعاون بين "وول مارت" مع "غوغل" يتمثل عبر تكنولوجيا تمكن الزبائن من ربط حساباتهم في "وول مارت" مع خدمة Google Express، والتسوق بسهولة عبر استخدام المشغل الصوتي Google Home speaker، بحيث يمكن اختيار طلباتهم من خلال رسالة صوتية وذلك ضمن قائمة تضم آلاف السلع.

كما يقدم التطبيق أيضاً مقترحات للزبون بناء على طلباته السابقة.

وإلى جانب ذلك سيتمكن الزبائن مع نهاية شهر سبتمبر القادم من شراء البقالة الطازجة عبر التطبيق الصوتي، ويمكنهم استلامها من المتجر مباشرة!

هذه الخدمة التي تطرحها "وول مارت" عبر المشغل الصوتي Google Home speaker، ستمكنها من منافسة "أمازون" التي تؤمن هذه الخدمة عبر المشغل Echo الذي يتلقى طلبات التسوق من صاحبه، ويشغل الموسيقى، وحتى مكيف الهواء!

ومن المتوقع أن تشعل هذه الخدمة منافسة من نوع آخر في سوق التجارة الإلكترونية، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار أن "أمازون" استحوذت قبل أشهر على سلسلة متاجر Whole Foods.

فهل ستمتد هذه التقنية إلى منطقتنا لتغير قواعد التجزئة الإلكترونية ؟