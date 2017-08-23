مصدر: استقالة الرئيس التنفيذي لشيفرون

كشف مصدر مطلع أن جون واطسون الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون سيستقبل بنهاية الشهر القادم ومن المرجح أن يحل محله مايك ويرث نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويأتي التغيير المفاجئ في واحدة من أكبر الشركات المنتجة للنفط والغاز في العالم بعد زيادة تكاليف مشاريع كبيرة عن المخطط له وعدم القيام بأي عملية استحواذ رئيسية خلال السبع سنوات التي أمضاها واطسون رئيسا تنفيذيا للشركة.

وارتفعت أسهم الشركة نحو 35% منذ تولى واطسون منصب الرئيس التنفيذي لشيفرون في يناير كانون الثاني 2010 لكن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع لأكثر من مثليه في الفترة ذاتها. وأسهم الشركة حاليا عند نفس مستواها في أوائل 2011.