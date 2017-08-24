أسهم "عملاق" الإعلانات تهوي لأدنى مستوى منذ 17 عاماً

هوت أسهم شركة " WPP " البريطانية ، وهي أكبر وكالة إعلانات في العالم، مسجلة أكبر تراجع في 17 عاما بعد إعلان الشركة عن تخفيض تقديراتها لنمو الإيرادات السنوية إلى ما بين صفر و1% هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 2%.

يأتي ذلك في ظل انخفاض إنفاق عملائها لاسيما مصنعي السلع الاستهلاكية.

وتمر وكالات الإعلانات حول العالم بفترات صعبة مع قيام عملائها بتخفيض التكاليف، فعلى سبيل المثال، تعتزم شركة Unilever عملاق السلع الاستهلاكية وأحد عملاء WPP تخفيض عدد إعلاناتها هذا العام بواقع 30%، وتخفيض عدد وكالات الإعلانات التي تتعامل معها بواقع النصف.