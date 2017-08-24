السعودية تمنح رخصاً استثمارية لـ4 شركات صينية

سلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، اليوم الخميس، تراخيص استثمار لأربع شركات صينية، وذلك في إطار زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي إلى المملكة، مع عدد من ممثلي الوزارات الصينية ورجال الاقتصاد.

وقال المهندس إبراهيم العمر، إنه تم منح التراخيص الاستثمارية لـ4 شركات صينية، برأسمال يتجاوز الـ190 مليون ريال، يتمثل مقدار الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف لتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.

وتعد جمهورية الصين الشعبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 9.2 تريليون دولار ومعدل نمو فوق 9% وانخفاض في نسبة التضخم، وتنقسم الاستثمارات الصينية في المملكة إلى قسمين خدمي وصناعي، حيث يبلغ إجمالي رأس المال في القطاع الخدمي 7.4 مليار ريال، أما فيما يخص القطاع الصناعي فإن رأس المال هو 1.8 مليار ريال، إذ تستهدف الهيئة عدداً من القطاعات الحيوية في الصين تشمل قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة والسياحة العلاجية ومراكز التسوق والترفيه.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار استضافت مؤخراً أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بالرياض بهدف إطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في برنامج تيسير لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.