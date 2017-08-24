لماذا استحوذت عمانتل على حصة بـ"زين"؟ رئيس الشركة يجيب

قال الرئيس التنفيذي في عمانتل في مقابلة مع "العربية" طلال بن سعيد المعمري إن عملية الاستحواذ على أسهم زين تمت بمرونة وسهولة، كاشفاً أن السبب الأول لهذا الاستحواذ هو تنويع نشاطات الشركة بعيدا عن السوق المحلية.

وأكد المعمري أن الصفقة ستعزز التكامل وتخلق قيمة مضافة لمساهمي الشركتين، من خلال خلق فرص التعاون والتكامل بين الجانبين.

وأشار إلى أن السعر المدفوع جاء بناء على دراسات مستفيضة والفحص النافي للجهالة وهو غير مبالغ به، قائلاً "أخذنا بالاعتبار فرص التعاون والتكامل عند تحديد سعر الشراء".

وأتمت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" صفقة أُعلن عنها مسبقا لشراء 9.84% من مجموعة زين الكويتية.

وكانت بورصة الكويت قد أعلنت أنه لم يتقدم أي طرف آخر غير "عمانتل" لدخول المزاد الذي عقد اليوم لبيع نحو 10% من أسـهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين".

وكانت Hermes EFG قد صرحت قبل أيام أن الصفقة إيجابية جدا بالنسبة لشركة "زين"، مستبعدة دخول مزايد آخر في الصفقة، نظرا للسعر العالي المدفوع في الصفقة.

وسعر المزاد الأولي عند 600 فلس لكل سهم، وهي القيمة التي دفعتها "عمانتل" للسهم، وستصل قيمة الصفقة إلى 225 مليون دينار، ما يعادل 845 مليون دولار.