أرامكو و"سابك" تتلقيان العروض لمشروع الـ20 مليار دولار

بدأت شركتا أرامكو السعودية وسابك بتلقي العروض لأعمال الهندسة لمشروعهما المشترك بقيمة 20 مليار دولار بحسب مصادر لوكالة رويترز. وسيتم إغلاق باب تلقي العروض في الـ25 من سبتمبر.

وسيشمل المشروع عدة مصانع لتكرير الخامات العربية الخفيفة والكيماويات وسيعرف باسم COTC من المتوقع ان يبدأ الإنتاج في عام 2024.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ الشركتان بتلقي عروض البناء في عام 2020.

وفي سياق منفصل، توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تقوم شركة أرامكو السعودية بتوقيع اتفاق نهائي مع بتروتشاينا، ثاني كبرى شركات التكرير التي تديرها الدولة في الصين، في غضون ستة أشهر للاستثمار في مصفاتها بإقليم يونان.

وذكر الفالح أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، وتهدف إلى المضي قدما في استثماراتها النفطية في الصين لتصبح أكبر مورد لإمدادات الخام إلى البلاد ولاعبا رئيسيا فيها.