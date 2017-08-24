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"جبل عمر" تؤسس شركتين بقطاع الضيافة بـ15 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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تعتزم شركه جبل عمر للتطوير تأسيس شركتين متخصصتين، سيتم تمويلهما ذاتيا، ومن المتوقع الانتهاء تأسيسهما خلال الربع الرابع من هذا العام، ستعمل الشركة الأولى في مجال إدارة أصول الفنادق والمنتجعات وخدمات قطاع الضيافة برأس مال قدره 15 مليون ريال، وستملك جبل عمر 90% منها.

أما الشركة الثانية، فستعمل في مجال إدارة الأسواق التجارية برأس مال 5 ملايين ريال، وستملك جبل عمر 60% منها.

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