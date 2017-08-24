GFH تحيل توزيعات المساهمين لموافقة المركزي البحريني

أعلنت مجموعة "بيت التمويل الخليجي" GFH المالية، أن مجلس إدارتها يناقش توزيع أرباح على المساهمين بناء على الأداء الجيد للشركة، مشيرة إلى أن هذه التوزيعات تتطلب موافقة البنك المركزي البحريني وقد أحيلت إليه.

وكانت أرباح GFH المالية قد تضاعفت نحو 6 مرات في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتسجل 30 مليون دولار.

كما تضاعفت أرباح الشركة خمس مرات خلال النصف الأول من العام، لتبلغ 62 مليون دولار.

وكانت GFH قد أعلنت عن استكمال الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية بقيمة 1.2 مليار دولار، في إفريقيا والشرق الأوسط. موضحة أنه تم تمويل الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة رأس المال للمجموعة إلى 975 مليون دولار.