عائدات "موانئ دبي" ترتفع 9.6% في 6 أشهر

ارتفعت عائدات موانئ دبي العالمية 9.6% في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.2%.

وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 53.4% محققة أرباحاً عائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل بلغت 606 ملايين دولار وعائدات للسهم الواحد بلغت 73.0 سنت أميركي.

وعلى أساس المقارنة المثلية نمت العائدات بنسبة 3% وزادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.0%، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54.8%، كما نمت الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 15.8% بما يعكس تحسن المناخ التجاري، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وبلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.225 مليون دولار، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 53.4% (بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 54.8%.