معنويات الشركات الألمانية تتراجع أقل من المتوقع في شهر

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت قليلا في أغسطس/آب بعدما بلغت ثلاث مستويات قياسية على التوالي، بما يشير إلى أن موجة الصعود بقيادة الاستهلاك في أكبر اقتصاد أوروبي ربما بلغت مداها.

وقال معهد ايفو الاقتصادي ومقره ميونيخ إن مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، تراجع إلى 115.9 نقطة من 116 في يوليو تموز. وكان متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز يشير لقراءة تبلغ 115.5 نقطة.

وقال كليمنس فيوست رئيس ايفو في بيان "الاقتصاد الألماني يظل على مسار النمو".

وأظهر المسح أن الانخفاض يرجع إلى تقييمات الشركات للوضع الراهن للأعمال التي جاءت أقل إيجابية بقليل، بينما تحسنت توقعات المدراء للأعمال في الأشهر الستة المقبلة لتخالف الاتجاه العام للمسح.