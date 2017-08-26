أول أرباح نصف سنوية لـ "أستون مارتن" بـ 10 سنوات

أعلنت أستون مارتن أول أرباح نصف سنوية لها في نحو 10 سنوات بفضل مبيعات الطراز الجديد دي.بي 11 الذي وضع صانع السيارات الفاخرة البريطاني على طريق التعافي.

وحققت الشركة التي تأسست قبل 104 أعوام ربحا قبل الضرائب بلغ 21.1 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام هو الأول لها منذ 2008 ومقارنة مع خسارة قدرها 82.3 مليون إسترليني العام الماضي، بحسب رويترز.

واستفادت أستون، الشهيرة بصناعة السيارات الرياضية التي يقودها العميل السري الخيالي جيمس بوند، من تنامي المبيعات التي زادت أحجامها 67 بالمئة إلى 2439 سيارة بفضل الطراز الجديد دي.بي 11.

وقال مارك ولسون، المدير المالي للشركة في تصريحات لرويترز "إنها زيادة كبيرة في الحجم".

وتتوقع الشركة زيادة أحجام العام بأكمله بمقدار الثلث تقريبا إلى حوالي خمسة آلاف سيارة. وقال ولسون إن "من الممكن للغاية" أن تحقق الشركة هذا العام ربحا قبل الضرائب للسنة بأكملها وذلك للمرة الأولى منذ 2010.

كان الطلب منخفضا العام الماضي، حيث كانت الشركة ما زالت تبيع طرزا أقدم قبيل طرح عدة سيارات جديدة مصممة لتعزيز الأحجام وزيادة جاذبية الشركة.

وتباشر شركة صناعة السيارات المملوكة بالأساس لمجموعة مستثمرين كويتيين وإيطاليين، خطة إصلاح قد تتضمن طرحها في البورصة بنهاية العقد الحالي.