رد فائض اكتتاب "زهرة الواحة" الأحد بعد تغطية 263%

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال المستشار المالي مدير اكتتاب شركة زهرة الواحة للتجارة، "التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض في حد أقصاه يوم الأحد 27 أغسطس 2017.

وأكد الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال وليد الفطاني في بيان صحافي أن ادراج اسهم شركة زهرة الواحة في السوق المالية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والاجراءات ذات العلاقة وسيتم الاعلان في موقع تداول.

وبلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 263.34% ووصل عدد المكتتبين 49,943 مكتتب قاموا بضخ 120.87 مليون ريال سعودي للاكتتاب في 2.37 مليون سهم بسعر 51 ريال سعودي للسهم. وبلغت نسبة المكتتبين عن طريق الوسائل الالكترونية 92.2% بينما بلغت نسبة المكتتبين في فروع الجهات المالية المستلمة 7.8%.

وجرى تخصيص 900,000 سهم للمكتتبين الأفراد والتي تمثل 20% من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 1.803 مليون سهم للاكتتاب لصناديق الاستثمارية، والتي تمثل40.07% من اجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب.

كما تم تخصيص 1.797 مليون سهم لباقي المكتتبين من شريحة المؤسسات المكتتبة والتي تمثل 39.93% من اجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب.

وفيما يتعلق بالتخصيص للمكتتبين الأفراد، لكل فرد مكتتب 10 أسهم كحد أدنى. وأي اكتتاب لأسهم إضافية سيتم توزيعها على أساس النسبة والتناسب حسب 5 شرائح.