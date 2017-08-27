البحري تبرم عقود بناء 4 ناقلات عملاقة بـ120 مليون دولار

أبرمت شركة "البحري للبضائع السائبة"، إحدى الشركات التابعة والمملوكة من قبل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بنسبة 60%، يوم الجمعة الماضي، عقودا لبناء 4 ناقلات للبضائع السائبة مع شركة "هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة".

وقالت شركة "البحري" في بيان لها على "تداول"، إن القيمة الإجمالية لهذه العقود تبلغ 120 مليون دولار (ما يعادل 450 مليون ريال)، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن طريقة التمويل لاحقاً.

وبينت أنه سيتم استلام الناقلات الأربع خلال النصف الأول من العام 2020، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذه العقود بعد استلام هذه الناقلات.

وأشارت إلى أن هذه الناقلات تمتاز بأحدث المواصفات الفنية العالمية وعالية الكفاءة من حيث استهلاك الوقود وبطاقة استيعابية 80 ألف طن ساكن لكل ناقلة في الرحلة الواحدة.

وأضافت أن توقيع هذه العقود يأتي بهدف توسع الأسطول لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق المحلية والعالمية.