جرير تفتتح معرضا جديدا بالرياض باستثمارات 90 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق عن افتتاح معرض جديد في الرياض، ويعد هذا المعرض هو الـ 40 لمكتبة جرير في السعودية، والـ 48 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن المعرض يقع على طريق الدائري الشمالي بالرياض بحي المصيف، وتبلغ مساحته 4188 مترا مربعا، بالإضافة لمساحات تأجيرية تبلغ حوالي 650 مترا مربعا، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة.

وبينت أن حجم الاستثمارات في هذا المعرض بلغ 90 مليون ريال، كما بلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 55% من إجمالي الموظفين.

وأشارت إلى أن هذا المعرض يعد المعرض الثالث الذي تم افتتاحه منذ بداية عام 2017، مبينة أن أثره المالي سيظهر اعتباراً من الربع الثالث من العام 2017.