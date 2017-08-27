كل ما تريد معرفته عن "طيران أديل" الاقتصادي

طيران أديل، "Flyadeal"، هي شركة طيران اقتصادي مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست في 17 أبريل من العام الماضي، ومقرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.

وستقدم "طيران أديل" خدمة النقل الجوي الاقتصادي الداخلي والدولي، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

وتعتبر "أديل" الذراع الاقتصادية للخطوط السعودية، وإحدى وحداتها الاستراتيجية المستقلة. وتعتبر الخطوط الجوية الأحدث في العالم، ويتولى كون كورفياتيس منصب المدير التنفيذي للشركة.

وتتمتع شركة طيران أديل باستقلالية إدارية، كما أن لها برامجها وأنظمتها المستقلة التي ستعمل وفق نهج الطيران الاقتصادي ذي الدرجة الواحدة، ويوفر الخيار المطلوب لشريحة واسعة.

وتعتبر "طيران أديل" إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول وذراع الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط السعودية والتي تأتي سنداً لشقيقتها الكبرى شركة "الخطوط السعودية للنقل الجوي" وطيران السعودية الخاص، وهذه الشركات تعمل ضمن مجموعة المؤسسة في مواكبة خطط وبرامج التنمية الشاملة في المملكة بتوفير خدمات النقل الجوي بخيارات متنوعة تناسب كافة شرائح المسافرين.

وستطلق "طيران أديل" أولى رحلاتها في 23 سبتمبر المقبل في اليوم الوطني للمملكة. وستسير الشركة رحلات داخلية قبل أن توسع عملياتها لتشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وستعمل طائرات طيران أديل بنظام التأجير، بمعنى إما أن تكون بتحويل جزء من قائمة الطلب الحالي لمجموعة الخطوط السعودية، أو تقوم الشركة بطلب جديد، وستكون طائراتها ضيقة البدن إما من إيرباص أو بوينغ.

ومن المنتظر أن يصل حجم الأسطول في 2020 ما بين 25 طائرة كحد أدنى و50 طائرة للذراع الاقتصادية كحد أقصى.