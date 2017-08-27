سهم ميدغلف يقفز 5% بعد موافقة "ساما" على خفض رأس المال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 600 مليون ريال.

وقفز سهم ميدغلف للتأمين بنحو 5%، في نهاية تعاملات اليوم الأحد وذلك بعد الإعلان عن موافقة "ساما" على خفض رأس المال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن خطاب "ساما" تضمن أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبينت أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.

وكان أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من 1000 مليون ريال إلى 400 مليون ريال وبنسبة 60% عن طريق إلغاء 60 مليون سهم بهدف إعادة هيكلة رأس المال وتغطية الخسائر المتراكمة.