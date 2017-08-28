أدنوك تخفض مخصصات الخام لعملائها في أكتوبر 10%

قال مصدر مطلع في قطاع النفط إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت عملاءها بخفض مخصصات الخام لشهر أكتوبر تشرين الأول بواقع 10%.



ويأتي الخفض مع سعي دولة الإمارات العضو في منظمة أوبك لتعزيز الامتثال لاتفاقية عالمية لتقليص إمدادات النفط. واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون في 25 مايو أيار على تمديد الخفض الحالي في الإمداد إلى 2018.

