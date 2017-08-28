عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

أدنوك تخفض مخصصات الخام لعملائها في أكتوبر 10%

المصدر: دبي - رويترز
رابط مختصر

قال مصدر مطلع في قطاع النفط إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت عملاءها بخفض مخصصات الخام لشهر أكتوبر تشرين الأول بواقع 10%.

ويأتي الخفض مع سعي دولة الإمارات العضو في منظمة أوبك لتعزيز الامتثال لاتفاقية عالمية لتقليص إمدادات النفط. واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون في 25 مايو أيار على تمديد الخفض الحالي في الإمداد إلى 2018.

كلمات دالّة

#أدنوك, #مخصصات النفط, #اقتصاد, #أسواق, #طاقة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر