الشركات الألمانية تغادر بريطانيا خوفاً من عقبات Brexit

قال اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، اليوم الاثنين، إن شركات ألمانية عديدة بدأت في نقل استثماراتها من بريطانيا، توقعاً لزيادة العراقيل التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان مشترك، دعا اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا وغرف التجارة في بريطانيا، مفاوضي الاتحاد الأوروبي ولندن إلى نقل رسالة وضوح وطمأنة للشركات التجارية في أنحاء أوروبا، خلال مفاوضاتهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال مارتن فانسلبن، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني في البيان: "الشركات قلقة للغاية من أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي كبير"، مضيفاً أن هذا الانفصال قد يتمخض عنه مزيد من البيروقراطية وزيادة فترات الانتظار وتشديد القيود على الحدود، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وتابع: "لا تزال بنود الانفصال غير واضحة تماماً. ويقول الكثير من أعضائنا إنهم ينقلون بالفعل الاستثمارات من بريطانيا تحسباً لهذه العقبات".

ويصل مسؤولون بريطانيون إلى بروكسل اليوم لدفع الاتحاد الأوروبي نحو إجراء محادثات بشأن العلاقات بعد انفصال بريطانيا، وهو ما يرفض الاتحاد فعله بدون الاتفاق أولاً على مشروع قانون خروج بريطانيا وغيره من قضايا الانفصال.

وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطاً للعدول عن موقفها بأن "عدم وجود اتفاق للانفصال البريطاني أفضل من وجود اتفاق سيئ"، منذ خسارة حزب المحافظين الحاكم الأغلبية في البرلمان في انتخابات أجريت في يونيو.