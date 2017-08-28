معادن تصدّر أول شحنة فوسفات من "وعد الشمال"

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن تصدير باكورة إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهي شركة تابعة لشركة معادن، حيث تم نقل هذه الكمية الأولى بواسطة سكة حديد الشمال، إلى ميناء رأس الخير، المخصص للصادرات التعدينية، الذي يرتبط بمدينة رأس الخير الصناعية، على الساحل الشرقي للمملكة.

وبلغ حجم الشحنة حوالي 26 ألف طن متري، من أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP)، وبذلك دخلت مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بمنطقة الحدود الشمالية فعلياً، الخارطة العالمية لصناعات الفوسفات، وهي في طريقها لأن تكون إحدى أهم عواصم إنتاج وتصنيع الفوسفات في العالم.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة معادن المهندس خالد الفالح، أن ما تم تحقيقه، من أهداف ونجاحات في وعد الشمال، جاء بدعم القيادة وتعاون شركاء النجاح، مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي مقدمتهم إمارة منطقة الحدود الشمالية، ووزارات النقل والمالية والبيئة والزراعة والمياه وصندوق الاستثمارات العامة.

واعتبر الفالح أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون البنّاء، ونتاجٌ لعمل تكاملي أسهم فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة خلال المرحلة السابقة، التي شهدت التأسيس للمشروع، وتوفير جميع متطلبات النجاح له، ومواجهة التحديات ضمن استراتيجية عامة تلبي أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفالح أن مشروع وعد الشمال يعمل على تكريس تنمية اقتصادية مستدامة في منطقة الحدود الشمالية، بدأت بالفعل تتجسد من خلال إيجاد فرص العمل، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي في المنطقة، مؤكداً أن بدء التصدير من المشروع يُمثّل علامةً فارقةً في مسيرة نجاح شركة معادن في تحقيق الأهداف التنموية المأمولة منها.

من جانبه، أكد الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة معادن المهندس خالد المديفر، أهمية جهود شريكي معادن الكبيرين سابك وموزاييك، اللتين استثمرتا، مع معادن، ما يقارب 30 مليار ريال في بناء مجمع متكامل للفوسفات.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس حمد الرشيدي، أن الشركة تسير بكل ثبات نحو تحقيق أهدافها الاستثمارية وتعزيز مسيرتها التشغيلية، من خلال الوصول إلى الأسواق العالمية بالمنتجات الفوسفاتية السعودية، وفق الموثوقية والجودة المطلوبة، بما يضمن مواصلة النمو وتعزيز مكانة معادن ومركزها التنافسي.

يذكر أنه في الوقت الذي تصل فيه منتجات معادن من الأسمدة الفوسفاتية إلى 16 دولة حول العالم، تسير الشركة بثقةٍ وثبات نحو أن تكون من بين أكبر 3 مصدرين للفوسفات في العالم. وكانت "معادن" قد وقّعت، مطلع عام 2014، العقود الإنشائية لمشروعها؛ شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، باستثمارات بلغت حوالي 30 مليار ريال، بحيث يشمل المشروع مصانع عديدة، ذات مواصفات عالميّة، ومنشآت تابعة لها، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن في السنة من الأسمدة الفوسفاتية.

كما كانت معادن أعلنت بدء الإنتاج التجريبي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، في 8 يوليو 2017، مُشيرةً إلى أن إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات سيتدرج حتى يصل إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة والبالغة 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وتمتلك معادن استثماراً آخر؛ يتمثل في شركة معادن للفوسفات، وتقدر قيمته بـ 21 مليار ريال، حيث يقع الجزء الأول منه في منجم حزم الجلاميد، فيما يقع الجزء التصنيعي في مدينة رأس الخير، شرقي المملكة، وتبلغ طاقته الإنتاجية الكلية 3 ملايين طن من فوسفات الأمونيوم في السنة.