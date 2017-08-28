"المراكز الراقية" تتجه للاستحواذ على"إشراقة الإقليمية"

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن قيام شركة المراكز الراقية المحدودة، والمملوكة لها بنسبة 100%، بتوقيع مذكرة تفاهم يوم أمس مع شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك لبحث الاستحواذ على كامل حصص الشركاء في الشركة المستهدفة.

وستحدد القيمة النهائية للصفقة بعد إجراء الدراسات المالية والقانونية وأي دراسات أخرى قد ترى شركة الباحة ضرورة القيام بها، علماً أنه ليس لشركة الباحة أو شركتها التابعة أي مصلحة في الصفقة.

يُذكر أن الصفقة لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وأن مدّة مُذكّرة التفاهم هي ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموجب اتفاق خطي بين الأطراف.