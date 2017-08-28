"جيلياد ساينسيز" تشتري "كايت فارما" بـ 12 مليار دولار

اتفقت شركة "جيلياد ساينسيز" على شراء شركة "كايت فارما" بصفقة قيمتها نحو 12 مليار دولار مع سعيها لتعويض تراجع مبيعاتها من أدوية علاج التهاب الكبد الوبائي سي بفئة جديدة باهظة الثمن من عقارات العلاج المناعي للسرطان من المتوقع أن تدر مليارات الدولارات.

وتقوم كايت، التي مقرها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، بتطوير عقار جديد يعرف باسم "كار تي" يحفز الخلايا المناعية للجسم ويجعلها تتعرف على الخلايا الخبيثة وتهاجمها بحسب رويترز.

تدفع جيلياد 180 دولارا للسهم في صفقة نقدية بالكامل تنطوي على علاوة قدرها 29.4 % فوق سعر سهم كايت عند إغلاق يوم الجمعة.

وارتفع سهم كايت 28 % إلى 178.65 دولار في التعاملات الصباحية بينما صعد سهم جيلياد 2.8 % إلى 75.86 دولار.