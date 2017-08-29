تضاعف أرباح "لوك أويل" لـ2.4 مليار دولار بالربع الثاني

أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، نمو صافي ربح الربع الثاني من العام لأكثر من مثليه ليبلغ نحو 138.7 مليار روبل (2.4 مليار دولار) بفضل بيع وحدتها للتنقيب عن الألماس وارتفاع سعر صرف الروبل.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الشركة صافي ربح 121.5 مليار روبل في الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة مع صافي ربح بلغ 62.6 مليار روبل في الربع الثاني من عام 2016.



ويخفض الروبل الأقوى مدفوعات الدين المقومة بالعملة الأجنبية.



واستكملت لوك أويل بيع حصتها في منجم للألماس إلى مجموعة أوتكريتي القابضة مقابل 1.45 مليار دولار نقدا في مايو. وقالت الشركة إن الربح من صفقة البيع قبل خصم ضريبة الدخل بلغ 48 مليار روبل.



ولم تستفد لوك أويل من اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط، نظرا لأن ارتفاع الروبل جعل أسعار النفط المقومة بالعملة الروسية أرخص ثمنا.



وانخفض سعر خام الأورال الروسي الشهير بأكثر من 4% على أساس سنوي إلى نحو 2800 روبل للبرميل في المتوسط.



وزادت المبيعات في الربع الثاني إلى 1.36 تريليون روبل من 1.34 تريليون روبل قبل عام، بينما انخفضت الإيرادات قبل خصم الفائدة والضرائب وانخفاض قيمة العملة واستهلاك الدين إلى 179.1 مليار روبل من 189.6 مليار روبل.