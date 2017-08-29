رينو ونيسان تعتزمان إنتاج سيارة كهربائية في الصين

تؤسس نيسان موتور وشريكتها رينو مشروعاَ مشتركاَ جديدا في الصين مع مجموعة دونغفنغ موتور الصينية لتصميم وإنتاج سيارة كهربائية لتنضما إلى قائمة شركات صناعة السيارات العالمية التي تهدف لتصنيع مثل هذه السيارات في الصين.



وتحاول شركات صناعة السيارات استغلال طفرة لسيارات "الطاقة الجديدة" الأقل تلويثا للبيئة في أكبر سوق للسيارات في العالم وتستعد للوفاء بحصص صارمة للسيارات الكهربائية مرتقبة في الصين.



وهذا الشهر أعلنت فورد موتور أنها تدرس تأسيس مشروع مشترك مع شركة آنهوي زوتي لصناعة السيارات لإنتاج سيارة كهربائية في الصين تحت علامة تجارية جديدة.



وأعلنت تسلا ودايملر وجنرال موتورز بالفعل عن خطط لإنتاج سيارات كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء في الصين، التي ترغب في أن تستحوذ تلك السيارات على ما لا يقل عن خُمس مبيعات السيارات في البلاد بحلول عام 2025.



وتمتلك كل من نيسان ورينو نسبة 25%، في المشروع الجديد الذي يعرف باسم إي جي تي نيو إنرجي أوتوموتيف، بينما تمتلك دونغفنغ النسبة الباقية البالغة 50%، بحسب بيان صادر عن نيسان ورينو اليوم الثلاثاء.



وقال كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو ونيسان في البيان "يؤكد إنشاء المشروع المشترك الجديد مع دونغفنغ التزامنا المشترك بتطوير سيارات كهربائية يمكنها المنافسة للسوق الصينية".



ولم يذكر البيان أي تفاصيل للالتزامات المالية للشركاء في المشروع المشترك، كما لم يحدد توقيت إطلاق السيارات. ودونغفنع شريكة لنيسان في الصين بالفعل.