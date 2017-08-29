هل أغرت Uber مديرها الجديد بـ200 مليون دولار؟

يُتداول في أروقة الأعمال، أن Uber أغرت رئيسها التنفيذي الجديد دارا خسروشاهي بمكافآت ضخمة تصل إلى 200 مليون دولار، تعويضاً له عن الخسارة التي ستلحق به نتيجة فسخ عقده مع Expedia التي قضى فيها 12 سنة.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن خسروشاهي يمتلك أسهماً غير مستثمرة في Expedia تقدر قيمتها بـ 184 مليون دولار، كانت قد منحت له من قبل الشركة عند انضمامه إليها.

وفي إطار سعيها لاستقطاب الأسماء المرموقة، عادة ما تقوم الشركات الكبرى بمنح تعويض للمديرين التنفيذيين الذين يتوجب عليهم التخلي عن مكاسب في شركاتهم السابقة عند مغادرتها قبل انتهاء مدة العقد.

ومن المرجح أيضاً أن تمنح Uber خسروشاهي تعويضاً إضافياً، على شكل راتب سنوي وأسهم على المدى الطويل، لضمان بقائه في منصبه، وهو ما يرفع التوقعات إلى إجمالي مكافآت سيحصل عليها رئيس Uber الجديد قد يصل إلى 200 مليون دولار.

وفي حين تتكتم Uber عن الراتب الممنوح لخسروشاهي، كشفت "بلومبيرغ" أن الشركة سبق لها أن قدمت في العام الماضي 5.3 مليون سهم بقيمة 250 مليون دولار، لقاء تعيين Anthony Levandowski المهندس المتخصص في تكنولوجيا القيادة الذاتية، قادماً من Alphabet الشركة الأم لـ Google.

Alphabet بالمثل كافأت Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لـ Google بأسهم قيمتها 199 مليون دولار.

وسبق لـ Apple أن أغرت هي الأخرى Angela Ahrendts بـ 73 مليون دولار مقابل ترك Burberry والالتحاق بها، أضافت إليها 37 مليون دولار على شكل أسهم لاستبدال مكافآت منصبها السابق.

وشغل خسروشاهي منصب الرئيس التنفيذي لـ Expedia، وكان العقل المدبر وراء نمو الشركة وتحقيقها للأرباح، إضافة إلى توسعها في قطاع السفر والحجوزات عبر الإنترنت لتصبح رائدة في هذا المجال.

وأمام الرئيس التنفيذي الجديد لـ Uber تحديات كثيرة لتحسين سمعتها وعلاقتها مع المستثمرين، ومساعدتها على تحقيق الأرباح في وقت لا تزال شركة خاسرة رغم تقييمها المرتفع الذي يقدر حالياً بـ 50 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة GE إلى جانب الرئيسة التنفيذية لشركة HP، كانا من بين أبرز المرشحين للمنصب.

وتكبدت أسهم Expedia خسائر بما يفوق 5%، بعد الإعلان عن خبر مغادرة خسروشاهي، ما شكل أكبر هبوط للسهم في ما يزيد عن سنة، تكبدت الشركة جراءه خسائر تتجاوز المليار دولار في قيمتها السوقية.