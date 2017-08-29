توتال متهمة بالاحتيال على غينيا ومطالبة بـ73 مليون يورو

قال وزير مالية غينيا الاستوائية، ميغيل ايغونغا أوبيانغ لوكالة "فرانس برس"، إن بلاده تطالب المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة "توتال" بـ 48 مليار فرنك إفريقي (73 مليون يورو)، بتهمة "الاحتيال" في بيع محروقات بين العامين 2010 و2012.

وقال أوبيانغ: "خلال تحقيقاتنا وجدنا أن هناك وضعاً مشبوها ويدل على احتيال".

وطالبت الحكومة "توتال" بتقديم اقتراح يتضمن ترتيبات، وذلك خلال اجتماع عقد في 21 أغسطس في غينيا الإستوائية مع مسؤولي المجموعة الفرنسية، بحسب ما ذكره التلفزيون الحكومي. وتؤكد مالابو أنها نقلت الملف إلى القضاء لبدء ملاحقات قضائية.

وغينيا الاستوائية بلد نفطي، إذ ينتج هذا البلد الموزع بين القارة الإفريقي وجزيرة، حوالي مليون برميل يومياً.

يذكر أن القضاء الفرنسي يحاكم حالياً تيودوران أوبيانغ نائب ونجل الرئيس تيودورو أوبيانغ في فرنسا، بتهمة حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة.

وقد طلبت النيابة معاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30 مليون يورو، مع مصادر الممتلكات التي تم حجزها بما فيها مبنى قدرت قيمته بأكثر من 100 مليون يورو.