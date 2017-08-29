"فريبورت" تتخلى عن غالبية حصصها في فرعها الإندونيسي

أعلنت المجموعة الأميركية للذهب والنحاس "فريبورت-ماكروران" الثلاثاء أنها ستتخلى عن 51% من حصصها في فرعها الإندونيسي، منهية بذلك نزاعا حادا حول الحقوق في المناجم مع السلطات المحلية.

وسيسمح اتفاق جديد للشركة الأميركية بأن تستغل حتى 2041 موقع غراسبرغ الذي يعد أحد أكبر المناجم المكشوفة في العالم في بابوا مع إلزامها ببناء مصهر والتخلي عن معظم حصصها للسلطات الإندونيسية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال ريتشارد ادكرسون، مدير فريبورت في مؤتمر صحافي في جاكرتا "اتفقنا على زيادة مشاركة المالكين الإندونيسيين التي تبلغ حاليا 9,36% لتتمكن الدولة الإندونيسية من حيازة 51% على مر الوقت، وهذا يسمح لنا بالحصول على تعويض بقيمة صحيحة في السوق".

وكانت الحكومة الإندونيسية زادت في بداية العام الجاري الضرائب والرسوم على صادرات المناجم وطلبت من الشركات الأجنبية خفض حصصها في المجموعات الإندونيسية إلى أقل من 50%.

ونتيجة لهذه القرارات، طلبت الحكومة الإندونيسية من الشركات الأجنبية توقيع عقود استثمار جديدة تقدم ضمانات أقل، كما يرى معارضوها.

وأدى هذا القرار الذي اتخذ تحت ضغط القوميين إلى خلاف بين الحكومة الإندونيسية وفريبورت التي أوقفت تصدير خامات المعادن من منجمها في غراسبرغ.

وقال وزير الطاقة الإندونيسي اغناسيوي جونان إن المفاوضات لم تكن سهلة لكنها انتهت بشكل جيد.

وأضاف أنه "تفويض من الرئيس وفريبورت وافقت على خفض الاستثمار بنسبة 51%"، موضحا أن "مفاوضات مفصلة تجري من أجل تصريح خاص لاستثمار خامات". لكنه لم يوضح متى سيتم التخلي عن الـ51%.

وتستثمر المجموعة الأميركية منجم غراسبرغ عن طريق شركة مختلطة مع المجموعة المنجمية الإنجليزية الأسترالية ريو تينتو. وقال أدكرسون إن موافقة "ريو تيتنتو" أساسية لتدخل الشروط الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ.