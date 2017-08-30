أرباح بتروفاك البريطانية تنخفض 10.7% في النصف الأول

أعلنت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط اليوم الأربعاء هبوط أرباح النصف الأول 10.7% إذ دفعت أسعار النفط المنخفضة شركات التنقيب والحفر لإرجاء عقود خدمات أو إلغائها.



وانخفضت الأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب وانخفاض القيمة والإهلاك واستهلاك الدين إلى 323 مليون دولار حتى نهاية يونيو حزيران. ونزلت إيرادات النصف الأول نحو 20 في المئة إلى 3.13 مليار دولار.



وأعلنت بتروفاك عن توزيع أرباح نقدية بواقع 12.7 سنت للسهم عن النصف الأول بانخفاض 42 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.