ارتفاع كلفة الوقود يقلص أرباح أكبر شركات الطيران بالصين

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

قالت شركة "تشاينا ساذرن إيرلاينز" الصينية، أكبر الخطوط الجوية في آسيا، إن ارتفاع أسعار وقود الطيران خفض أرباحها في النصف الأول من السنة فيما ارتفعت عائدات "تشاينا ايسترن"، ولكن بسبب عملية بيع أصول.

وتراجعت الأرباح الصافية لتشاينا ساذرن المملوكة من الدولة بنسبة 11.1%، على أساس سنوي لتسجل 2.77 مليار يوان، بما يعادل 420 مليون دولار، في فترة يناير إلى يونيو، بحسب ما أعلنت الشركة في ساعة متأخرة الثلاثاء في بيان أرسل إلى بورصة هونغ كونغ حيث أسهمها مدرجة.

وقالت الشركة ومقرها غوانغتشو إن دخلها الصافي تأثر بارتفاع تكاليف التشغيل بأكثر من 30%، بسبب ارتفاع كلفة وقود الطيران، ما أدى إلى تراجع الأرباح.

واستفادت شركات الطيران الصينية من ازدهار قطاع الرحلات الداخلية والدولية، فيما تنفق الطبقة المتوسطة في الصين مزيدا من الأموال على السفر والاستجمام.

وقالت تشاينا ساذرن إن إجمالي عائداتها التشغيلية ارتفعت بنسبة 11.7%، في النصف الأول لتسجل 57.82 مليار يوان.

وارتفعت اسهم تشاينا ساذرن بنسبة 4.74%، في بورصة هونغ كونغ الأربعاء و5.81%، في شنغهاي حيث أسهمها مدرجة ايضا.

وقالت تشاينا ايسترن في بيان إن أرباحها الصافية في النصف الأول ارتفعت بنسبة 34.3 بالمئة لتسجل 4.34 مليار يوان، ولكن ذلك تحقق بسبب بيع فرع لوجستي بمبلغ 1.9 مليار يوان.

وارتفعت كلفة وقود الطيران للشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا بنسبة 45%.

وقالت تشاينا إيسترن "إن الأسعار الدولية للنفط الخام ارتفعت بشكل كبير... مقارنة بنفس الفترة العام الماضي"، وأضافت أن المنافسة المتزايدة في قطاع الطيران أدت إلى انخفاض عائدات رحلاتها الدولية.

غير أن الطلب القوي عزز العائدات التشغيلية بنحو 10%.

وقالت تشاينا ايسترن في يوليو الماضي إنها ستستحوذ على 10%، من أسهم "إيرفرانس-كي ال إم" بنحو 375 مليون يورو أو ما يعادل 438 مليون دولار آنذاك، ضمن خططها لتوسيع شبكتها في أوروبا.

وارتفعت أسهم تشاينا إيسترن بنسبة 3.78%، في هونغ كونغ و2.43%، في شنغهاي.