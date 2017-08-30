فوجي فيلم تتجه لإنفاق 4.5 مليار دولار في عمليات استحواذ

قالت شركة فوجي فيلم هولدنجز، إنها تسعى لإنفاق 500 مليار ين، ما يعادل 4.54 مليار دولار في عمليات استحواذ استراتيجية خلال ثلاثة أعوام، حيث تسعى للنمو خارج نشاط أفلام التصوير الفوتوغرافي التقليدي الذي يشهد انكماشا.

وأعلنت الشركة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن صفقة لشراء حصة شركة تاكيدا فارماسوتيكال التي تبلغ 71% في واكو بيور كيميكال اندستريز مقابل 1.3 مليار دولار في محاولة لتوسيع نشاطها في مجال الرعاية الصحية.

وفي العام الماضي، خسرت صفقة شراء توشيبا ميديكال سيستمز، حيث فازت بها كانون التي قدمت سعرا أعلى.