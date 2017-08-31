اندماج مرتقب سيخلق ثاني أكبر كيان عقاري بأبوظبي

اتفقت شركتا "إشراق العقارية" و"ريم للاستثمار" على اكتتاب الأخيرة في أسهم جديدة تصدرها "إشراق العقارية"، مقابل الاستحواذ على كامل نشاط "ريم للاستثمار".

وتهدف تلك الصفقة الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، بحسب ما نقلته "الاتحاد"، إلى إنشاء كيان عقاري جديد يمثل ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في أبوظبي من حيث إجمالي الموجودات.

ويتوقف إنجاز الصفقة على مجموعة من الشروط، من بينها الاتفاق على كل البنود الضرورية بما فيها الجزء الخاص بقيمة الاستثمار، إضافة إلى الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وتتولى "شعاع كابيتال" توفير خدمات المشورة المالية لشركة "إشراق العقارية"، فيما يتولى "بنك أبوظبي الأول" مهام المستشار المالي لصالح "ريم للاستثمار".