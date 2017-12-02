"ماكدونالدز" تفتح أول فرع لها في عاصمة فيتنام

افتتحت مجموعة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، اليوم السبت، أول مطعم لها في هانوي في الوسط التاريخي للعاصمة الفيتنامية، حيث تنتشر أكشاك المأكولات التقليدية.

وهذا هو الفرع الأول للسلسلة في العاصمة، غير أن المجموعة لديها 16 فرعا في مدينة هو تشي منه، حيث حطت رحالها في العام 2014.

وقد اصطف السكان في طابور طويل للدخول إلى المطعم المؤلف من طابقين، مع أن سعر الوجبة الواحدة فيه أغلى بثلاث مرات من ثمن وجبة تقليدية.

وتشهد فيتنام منذ سنوات عدة نموا شديدا إثر انفتاح اقتصادها على الاستثمارات الأجنبية، ما استقطب مجموعات عدة مثل "ستاربكس" و"كاي اف سي" و"برغر كينغ".

وبحسب مجموعة "يورومونيتور إنترناشونال" المتخصصة، حقق قطاع مطاعم الوجبات السريعة نمواً فاق 10% خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو الأعلى في منطقة آسيا المحيط الهادئ.