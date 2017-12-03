لما اختارت إكسترا التعاون مع منصة "نون" وليس أمازون؟

قال محمد جلال، الرئيس التنفيذي في شركة إكسترا إن علاقة الشركة مع منصة "نون.كوم" تعتبر تكاملية من الدرجة الأولى بسبب توجه العديد من العملاء والمستهلكين نحو التجارة الإلكترونية، ونمتلك مع نون جميع مقومات التناغم في هذا الإطار.

وقال جلال في لقاء مع "العربية" إن إكسترا حققت زيادة في مبيعاتها بـ10% خلال الفترة القادمة، وإن لدى الشركة ميزة تنافسية تركيب أو صيانة المعدات والأجهزة الكبيرة بعد البيع بصفة عامة، حيث تبلغ سوق الصيانة والتركيبات حوالي 6 إلى 8 مليارات ريال.

وأضاف جلال "إكسترا تتواجد في 26 مدينة، ومنصة مثل نون لديها استثمارات كبيرة لزيادة العملاء وهي ميزة بالنسبة لنا، ولدينا رغبة في البناء على الحملة التسويقية التي أطلقوها لزيادة عملائنا، وفي نفس الوقت سنعطيهم ميزة موجودة وحصرية لدينا وهو ما يتعلق بالصيانة والتركيبات ما بعد البيع".

وفي حديثة حول اختيار إكسترا لمنصة نون بدلاً من أمازون، قال جلال "هناك نوعان من المنصات، نوع مثل أمازون ونوع مثل "إي بي". وأغلب الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة مثل "بيست باي" و"وال مارت" لا تتعامل مع أمازون لأنها تضع على المنصة منتجات تقوم أمازون بشرائها مسبقاً وتتنافس مع نفس المنتجات في المحلات. أما "إي بي" فإن الجميع يتعامل معها لأنها لا تشتري بحسابها ولا تبيع لحسابها فبالتالي هي منصة مفتوحة للجميع، ونحن في إكسترا لا يوجد لدينا أي نوع من النية الاستراتيجية للتعامل مع أمازون، لأن معرفتنا وقوتنا في السوق من الصعب أن نشاركها مع شركة أخرى".

وكانت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" قد أطلقت شراكة تجارية مع منصة نون الإلكترونية، لتكون المورد الحصري للأجهزة المنزلية والإلكترونية لها في المملكة.

ومن المقرر أن يبدأ التوريد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لمنصة Noon.COM في المملكة.

يشار إلى أن منصة Noon.COM مملوكة بنسبة 50% لصندوق الاستثمارات العامة، بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين بقيادة "محمد العبار"، وباستثمارات قدرها مليار دولار.