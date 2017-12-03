هيئة السوق توافق على طرح "صندوق بلوم لصناديق الريت"

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها لـ "شركة بلوم للاستثمار السعودية" على طرح وحدات "صندوق بلوم القابض لصناديق الريت" طرحاً عاماً.

ولفتت هيئة السوق في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

لذا، برأي الهيئة، يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب النظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.