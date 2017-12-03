"جرير" تعتزم فتح متاجر جديدة وتوفير 400 وظيفة بـ2018

توقعت شركة جرير للتسويق أن تسجل نمواَ متواضعاً دون الـ10% في المبيعات خلال العام المقبل، بعد نمو لامس الـ20% في أول 9 أشهر من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العقيل إن جرير استفادت من الإجراءات الحكومية لتوظيف السعوديين أو ما يعرف بـ "السعودة" التي أبعدت اللاعبين الصغار من السوق، لترتفع حصة جرير في السوق من 15% إلى 20% هذا العام.

وأضاف أن التوقعات لنمو خجول العام المقبل تأتي بفعل التخوف من تأثير ضريبة القيمة المضافة على حجم المبيعات.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لجرير أن الشركة تعتزم التوسع عام 2018، وفتح 6 إلى 7 متاجر جديدة. وأعلن عن خطة لتوظيف 400 شخص جديد منهم 300 سعودي العام المقبل.

وخطة التوسع ستمتد للعام 2019 أيضاً، حيث تتطلع الشركة لافتتاح 5 إلى 7 متاجر إضافية.

وكان مجلس إدارة شركة "جرير للتسويق" قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال وبواقع 2.5 ريال للسهم، وذلك عن الربع الثالث من العام المالي 2017.

ولفتت شركة "جرير للتسويق"، في بيان لها على تداول إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 225 مليون ريال، علما أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وكانت أظهرت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، خلال الربع الثالث من عام 2017، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13.13%، مقارنة مع الربع المماثل من العام 2016، وقفزت الأرباح 66.78% مقارنة بالربع السابق.