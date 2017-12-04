نمو جماعي لشركات الهواتف الخمس الكبرى في الربع الثالث

بلغ إجمالي المبيعات العالمية من الهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين نحو 383 مليون وحدة في الربع الثالث من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، بحسب شركة أبحاث السوق "غارتنر".

وأظهر أحدث تقرير نشرته الشركة أن جميع الشركات الخمس الكبرى في سوق الهواتف الذكية حققت نمواً مزدوج الرقم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، باستثناء شركة "آبل" التي حققت زيادة قدرها 5.7% فقط.

وقال أنشول جوبتا، مدير الأبحاث لدى غارتنر: "على الرغم من ضعف السوق في الصين، ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام 2017".

وأضاف أن سوق الهواتف الذكية حققت نمواً قدره 15% في آسيا والمحيط الهادئ، ونموًا بنسبة 11.2% في أميركا الشمالية، وهي الأسواق التي أسهمت في نمو الهواتف الذكية في ذلك الربع.

وقال جوبتا: "في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة، شهدت كل من سامسونغ وهواوي طلبا جيداً، إضافة إلى شاومي وفيفو اللتين استطاعتا تعزيز بصمتهما خارج موطنهما الصين”.

وتابع: "في أميركا الشمالية، كانت سامسونغ القوة الدافعة في الربع بسبب منتجاتها الرئيسية الجديدة".

وسجلت مبيعات الهواتف الذكية من سامسونغ زيادة مزدوجة الرقم بنسبة 19.3% في الربع الثالث من العام 2017.

وأشار جوبتا إلى أن الدفعات الجديدة من هواتف "غالاكسي إس8" و"غالاكسي إس8 بلس" و"غالاكسي نوت 8" ذات التصميم الحديث، ساهمت في زيادة الطلب على الهواتف الذكية من سامسونغ، الأمر الذي ساعدها على منافسة الشركات الصينية وتقديم أداء قوي في الربع الثالث".

وأضاف أن آخر مرة حققت فيها سامسونغ نموا مزدوج الرقم كانت في الربع الرابع من العام 2015.