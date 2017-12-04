صفقة استحواذ بـ68 مليار دولار بين عملاق التأمين و CVS

قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة إيتنا وافق على بيع شركة التأمين الصحي الأميركية إلى شركة سي.في.إس هيلث كورب التي تدير سلسلة صيدليات في الولايات المتحدة مقابل 207 دولارات للسهم في صورة مبالغ نقدية وأسهم.

وتعد الصفقة التي تبلغ قيمتها 68 مليار دولار أكبر عملية استحواذ بين شركات منذ بداية العام الحالي، وتجمع بين واحدة من كبرى شركات إدارة الصيدليات في الولايات المتحدة وإحدى أقدم شركات التأمين الصحي في البلاد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر إنه بموجب الشروط المتفق عليها، يتلقى مساهمو إيتنا 145 دولارا للسهم نقدا و0.8378 سهم في شركة سي.في.إس هيلث مقابل كل سهم في إيتنا. وذكرت المصادر الأربعة أن الشركتين ستعلنان الصفقة في وقت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن مساهمي إيتنا سيملكون نحو 22% من الشركة الناجمة عن عملية الاندماج، بينما سيمتلك مساهمو سي.في.إس الحصة المتبقية. وتابعت أن ثلاثة من مديري إيتنا، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مارك بيرتوليني، سينضمون لمجلس إدارة سي.في.إس.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الصفقة حتى الآن. ولم ترد سي.في.إس وإيتنا على الفور على طلبات للتعليق.

تأتي الصفقة مع ظل ما تواجهه شركات التأمين الصحي وإدارة الصيدليات من عوامل بينها قانون للرعاية الميسورة التكلفة وارتفاع أسعار الأدوية وخطر المنافسة من شركات التجارة الإلكترونية مثل أمازون دوت كوم.

وقالت المصادر إن شركة سي.في.إس تخطط لاستخدام عياداتها المنخفضة التكلفة لتوفر في نهاية المطاف ما يزيد على مليار دولار سنويا من تكلفة الرعاية الصحية لحوالي 23 مليون عضو لدى إيتنا.