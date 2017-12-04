جيمس تؤمن قرضاً بـ1.25 مليار دولار لإعادة تمويل الديون

قامت شركة "جيمس" للتعليم أو GEMS EDUCATION، وهي مؤسسة دولية للتعليم الخاص في دبي، بتأمين قرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 7 سنوات، لإعادة تمويل الديون القائمة ودعم النمو المستقبلي للشركة كخطوة قبل طرحها العام في بورصة لندن.

وقد قام كل من بنك أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال و HSBC وبنك المشرق ونور بنك، بترتيب هذا القرض.

يُذكر أن الشركة قد قامت بسحب 900 مليون دولار من قيمة القرض حتى الآن.

وكانت مصادر لوكالة بلومبرغ قد أفادت في يونيو الماضي أن الاكتتاب العام المتوقع للمجموعة التعليمية GEMS Education قد يقيّمها بـ4 مليارات دولار لدى طرح الأسهم في لندن مطلع العام المقبل.

ومن المنتظر تعيين المصارف التي ستدير الطرح، حيث تقوم شركة Rothschild & Co بدور المستشار المالي.

وتدير مجموعة GEMS أكثر من 250 مدرسة في 14 دولة، وتقوم بالتوسع بعد بيع حصص لشركات الاستثمار الخاص مثل BALCKSTONE وصندوق ممتلكات البحريني وشركة فجر كابيتال.

وقد نمت إيرادات المجموعة 15% خلال الأشهر الستة المنتهية في فبرابر الماضي لتقارب 45 مليون دولار.