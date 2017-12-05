"المتقدمة" توصي بتوزيع أرباح نقدية 7% عن الربع الرابع

أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7%، وذلك كأرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2017.

وتعادل هذه الأرباح 0.7 ريال لكل سهم.

وأشارت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو 137.8 مليون ريال، علما أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي 196.79 مليون سهم.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سوف يتم تحديده بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الجاري، 551 مليون ريال بواقع 2.8 ريال للسهم الواحد، تعادل نسبة 28% من القيمة الاسمية للأسهم.