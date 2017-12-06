ألستوم الفرنسية ستبني خطوط مترو في بغداد والبصرة

وقعت شركة ألستوم الفرنسية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع العراق تتولى من خلالها إنشاء خط مترو معلق في بغداد وخطين في البصرة، جنوب البلاد، اللتين تشهدان اختناقات مرورية يومية.

وأكد مارك غروست مدير الشركة في العراق لفرانس برس أنه "سيقام خلال السنوات الخمس القادمة مترو معلق على طول عشرين كيلومترا في بغداد على أن يتم تأمين المعدات لتنفيذ السكك والأعمال الهندسية التي ستنطلق من المستنصرية (شرق) حتى مطار المثنى القديم" في غرب بغداد.

ويتوقع أن تبلغ كلفة هذا العمل ما بين 2.1 الى 2.5 مليار دولار، لتؤمن ربط جانبي مدينة بغداد عبر جسر الصرافية (وسط) في عام 2023.

وتشهد العاصمة مع مواصلة استيراد السيارات منذ عام 2003، أزمات مرورية خانقة خصوصا خلال ساعات النهار.

وفي البصرة، أكبر مدن جنوب البلاد، هناك دراسة لتطوير مشروع مؤلف من خطين معلقين كل منها بطول 15 كيلومترا.

وسيمتد الخطان من شمال إلى جنوب المدينة، من الزبير إلى شط العرب، ومن الكرمة في شرق البصرة إلى مناطق صحراوية في الجانب الغربي منها.

وأشار غروست إلى أن الشركة تعد لدراسة جدوى في البصرة ستنتهي في خلال 12 شهرا. وأضاف أن "هذه خطوة مهمة بالنسبة للعراق والستوم وللناس لأن حركة المرور في هاتين المدينتين باتت لا تحتمل".

تم التوقيع على الاتفاقيات خلال اجتماع مجلس الشؤون العراقية الفرنسية بحضور وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست ليموين.