"البابطين" تحصل على تسهيلات تمويلية بـ200 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل مع بنك الخليج الدولي بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل بقيمة200 مليون ريال سعودي، علماً أن مدة القرض 4 سنوات حيث يبدأ التمويل بتاريخ 10/12/2017 .

وأشارت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أنه سيتم سداد أقساط القرض عند استحقاقها شهرياً بضمان المشاريع القائمة للشركة.

وتهدف هذه التسهيلات متوسطة الأجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل، مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

وسوف يظهر الأثر المالي لذلك على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الأول من عام 2018 والأعوام القادمة.