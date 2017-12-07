علي بابا تبحث فرصا جديدة بالتجزئة فما المفاجأة المقبلة؟

أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة فورد موتور للتعاون الاستراتيجي، بهدف الاستكشاف المشترك لمجالات مثل الاتصال والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.

وقالت علي بابا، في بيان، إن الاتفاقية تهدف لاستكشاف سبل جديدة لشراء وامتلاك المستهلكين للسيارات وكذلك كيفية استغلال القنوات الرقمية لتحديد الفرص الجديدة بقطاع التجزئة.

وأضاف البيان أن الاتفاق بين علي بابا وفورد يسعى "لبحث دراسة استطلاعية" للفرص الجديدة في قطاع التجزئة.

وكانت شركة "علي بابا" الصينية قد حققت مبيعات قياسية في "يوم العزاب"، في 12 نوفمبر الماضي، تجاوزت قيمتها 168 مليار يوان، أو ما يساوي 25 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع المبيعات نتيجة سعي "علي بابا" لتوسيع استثماراتها وربط المزيد من المتاجر التقليدية بشبكتها الإلكترونية، واعتادت الشركة سنويا على تحطيم أرقامها القياسية في هذا اليوم، حيث ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 39% مقارنة بالمبيعات التي حققتها خلال حدث العام الماضي.

وتسعى الشركة لتحويل "يوم العزاب" إلى حدث عالمي، منذ أعلن مؤسس "علي بابا" اعتبار اليوم الذي كان حدثا يحتفل به الطلاب بكونهم عزابا، يوما وطنيا للتسوق في عام 2009.