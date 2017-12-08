ترمب يتجه لخفض معدل ضريبة الشركات إلى 20%

قال مارك شورت، مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب يريد أن يكون معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة عند 20%، وإن البيت الأبيض واثق بأنه يمكنه التوصل لاتفاق لتفادي توقف عمليات الحكومة الاتحادية.

وفي مقابلة مع رويترز، قال شورت إنه يأمل بأن اجتماع ترمب مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس، المقرر في وقت لاحق اليوم، سيسفر عن اتفاق للميزانية لمدة عامين يحدد الإنفاق للسنتين الماليتين 2018 و2019.

وقال شورت إن البيت الأبيض يقف بحزم وراء هدف خفض معدل ضريبة الشركات إلى 20% في إطار حزمة التخفيضات الضريبية المقترحة التي يدرسها الكونغرس حاليا.

وأشار إلى أن ضريبة الشركات في بريطانيا أقل من 20%، في حين أنها 12% في أيرلندا، ومن المحتمل أن تنخفض إلى أقل من 10%.