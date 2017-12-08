2.5 درهم سعر سهم أدنوك النهائي بتغطية 22 مرة

في تأكيد على صحة ما نشرته "العربية نت"، كشفت أدنوك للتوزيع عن تغطية اكتتاب شريحة الأفراد 22 مرة.

وأعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن سعر السهم في الطرح العام الأولي والذي جاء عند متوسط النطاق السعري 2.50 درهم.

وقررت أدنوك زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح بسبب الطلب الاستثنائي والإقبال على الاكتتاب.

وكانت "العربية نت" قد نشرت قبل يومين من مصادر في "أدنوك" أن التغطية ستفوق 20 مرة، مما يقدر قيمة العملية بمبلغ 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار.

وكان النطاق الاسترشادي المعدل الذي تحدد الأسبوع الماضي عند 2.35 إلى 2.65 درهم.

وباعت الشركة 1.25 مليار سهم بما يعادل 10% من رأسمالها المساهم به. وستدرج الأسهم ويبدأ تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 13 ديسمبر.

وستبلغ القيمة السوقية 31.3 مليار درهم بناء على سعر الطرح.

ويعتبر اكتتاب أدنوك للتوزيع أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية.

وتجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات بسعر 2.5 درهم إماراتي للسهم الواحد.

وقالت أدنوك "نظراً "للطلب الاستثنائي والإقبال على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة".

وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك المملوكة للحكومة في البيان "نموذج عمل أدنوك للتوزيع ومكانتها الفريدة في السوق وإمكانات النمو التي تمتلكها ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب."

واستحوذ المستثمرون من المؤسسات المحلية على 60٪ من الطرح وأخذت المؤسسات الدولية 30 ٪ في حين اكتتب المستثمرون الأفراد في الباقي.

وتمتلك مجموعة أدنوك حصة 90% من أسهم الشركة، وأي تحسن في سعر السهم سيعود بالنفع والفائدة على كل من أدنوك والمساهمين.

ويعد هذا أول طرح عام أولي لإحدى شركات "أدنوك"، ويُمثّل خطوة لتعزيز استراتيجية المجموعة الجديدة التي تهدف لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة ودفع النمو من خلال الإدارة المرنة والاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.

وسوف تحتفظ الشركة الأم "أدنوك" بحصة 90% من أسهم الشركة، وتتطلع للعمل إلى جانب المساهمين لتحقيق فصل جديد من نمو وتطور الشركة.