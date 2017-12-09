آبل تتعرف على الأغاني.. الشركة تشتري تطبيق شازام الشهير

كشف موقع "تكرانش" المتخصص في الشؤون التكنولوجية أن #آبل على وشك شراء تطبيق التعرف على الأغاني "شازام".

وقد تعلن المجموعة الأميركية عن هذه الصفقة الاثنين، بحسب ما أفاد الموقع نقلاً عن مصادر لم يكشف عن هويتها.

وأفاد الموقع بأن سعر الشراء قد يناهز 400 مليون دولار، علماً أن #شازام قدرت قيمتها في دورتها المالية الأخيرة بمليار دولار.

وأسست "شازام" التي تتخذ من لندن مقراً لها سنة 1999 وتربطها علاقات عمل مع "آبل" منذ عدة سنوات وهي كانت من أولى التطبيقات الموسيقية المطروحة على متجر "آبل". ويتيح التطبيق التعرف على الأغنية بكبسة زر، وتسجيل مقطع قصير منها.

وتتيح هذه الصفقة التي لم يكشف عن تفاصيلها، لـ"آبل" تحسين عرضها الموسيقي، في حين أن منافستها الأبرز في مجال #الموسيقى "سبوتيفاي" تعتزم طرح أسهمها في البورصة سنة 2018 وأبرمت مؤخراً اتفاقاً للحصص المتبادلة مع "تنسنت".

وتضم "سبوتيفاي" 60 مليون مستخدم، في مقابل 30 مليون لخدمة "آبل ميوزيك". وتؤكد "شازام" أنه تم تحميل تطبيقها مليار مرة.