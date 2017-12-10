غلوبال تيلكوم تقرر رسملة ديون "موبيلينك" الباكستانية

وافق مجلس إدارة غلوبال تليكوم القابضة على رسملة الدين البالغ 1.2 مليار روبية باكستانية، بما يعادل 11.9 مليون دولار المستحقة على شركة موبيلينك مايكروفاينانس بنك ليمتيد إلى غلوبال.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، الأحد، أنه سيتم رسملة الدين عن طريق إصدار 126.18 مليون سهم بقيمة 10 روبية باكستانية لكل سهم، كلها في شركة موبيلينك لصالح غلوبال مع الالتزام بالقوانين المطبفة والقواعد والقرارات.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تفويض نياز بروهي بالنيابة عنها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالقرارات السابقة، وذلك كتقديم كافة الأوراق المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بباكستان والبنك المركزي الباكستاني.