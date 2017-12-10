مجموعة GFH تجري محادثات لشراء أصول في قطاع التعليم

تجري مجموعة GFH محادثات لشراء أصول في قطاع التعليم بحسب صحيفة The National الإماراتية، وذلك بعد أن باعت جزءاً من محفظة مدارسها بنحو 150 مليون دولار.

كما أن المجموعة تنوي الاستحواذ على منصة تكنولوجية إماراتية بالإضافة إلى بنك إقليمي. كما تعتزم GFH المالية تطوير محفظة أراضٍ كانت قد استحوذت عليها في أغسطس الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأشارت المجموعة إلى أنها تقوم بمحادثات مع شركات عالمية لتطوير مشاريع هذه الأراضي التي تقع في الخليج والهند وإفريقيا.

وأضافت GFH أن هذه المشاريع قد تجذب شركات محلية تعتزم دخول أسواق رئيسية.

وتتوقع المجموعة أن تحقق هذه المشاريع عائدات ضخمة لمساهميها على المدى التوسط.