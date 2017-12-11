بدء النظر في طعن "أوبر" ضد سحب ترخيصها في لندن اليوم

تبدأ محكمة "ويستمنستر ماجستريت" في لندن اليوم، النظر في الطعن الذي تقدمت به شركة "أوبر" للسماح لها باستئناف نشاطها في العاصمة البريطانية، بعد أن سحبت منها هيئة النقل والمواصلات رخصة العمل في سبتمبر الماضي.

وجاء قرار سحب هيئة النقل والمواصلات ترخيص العمل لأوبر في لندن بسبب ما اعتبرته الهيئة قصورا من الشركة في معايير الأمن والسلامة.

وكان الرئيس التنفيذي لأوبر، دارا كروشاهي، قد اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبتها الشركة وتعهد بالتغيير، بعد سحب الرخصة من الشركة. فيما قال متحدث باسم الشركة إن المحادثات مستمرة مع هيئة النقل في لندن لإيجاد حل للمشكلة.

ويستخدم ثلاثة ملايين ونصف المليون راكب أوبر سنويا في لندن، ويعمل مع الشركة نحو 40 ألف سائق.

وتواجه الشركة احتمالية سحب ترخيصها في مدن بريطانية أخرى مثل Sheffield وBrighton.