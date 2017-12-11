روس أتوم: المحطة النووية المصرية ستكلف 21 مليار دولار

قالت شركة روس-أتوم النووية الروسية، إن محطة الطاقة التي ستبنيها في مصر ستتكلف ما يصل إلى 21 مليار دولار، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول 2028-2029.

وقال التلفزيون المصري إن مصر وروسيا وقعتا اتفاقا لبدء العمل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وذلك أثناء اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015 تبني بمقتضاه روسيا محطة للطاقة النووية في مصر مع تقديمها قرضا لمصر لتغطية تكلفة البناء.

وقال أليكسي ليخاتشوف، رئيس مجلس إدارة روس-أتوم المملوكة للدولة، إن القرض سيغطي 85 بالمئة من تكاليف البناء، وإن الشركة ستقدم الخدمة لأربعة مفاعلات بالمحطة لستين عاما.